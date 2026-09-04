Враг атаковал Бровары, горожан просят закрыть окна
Враг нанес удар по Броварам в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко.
Что известно об атаке
В результате вражеского удара в Броварах возник пожар на одном из промышленных предприятий города. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий.
По состоянию на данный момент информация о пострадавших в результате атаки не поступала.
Из-за пожара дым распространяется на Бровары. В мэрии призвали жителей закрыть окна во избежание попадания дыма в помещение.
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"В Броварах по состоянию на 4 сентября наблюдается временное ухудшение состояния атмосферного воздуха", - сообщили в КОВА.
Ночью против 4 сентября российские войска атаковали Софиевскую Борщаговку Киевской области. Тампострадали складские помещения.
И.о. сельского головы Александр Медвидь заявил, что враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру.
Как сообщало РБК-Украина, в тот же день под ударом оказался состав фармацевтической компании Teva - предприятие пострадало дважды в сутки.