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Драпатый сделал заявление о новом начальнике Генштаба

13:49 22.07.2026 Ср
2 мин
Новый главком ВСУ впервые отреагировал на решение Зеленского
aimg Юлия Капитонова
Драпатый сделал заявление о новом начальнике Генштаба Фото: Михаил Драпатый, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
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Новый начальник Генерального штаба ВСУ Игорь Скибюк - человек, на которого можно положиться в самых сложных обстоятельствах и чьи решения заслуживают доверия.

Об этом заявил новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

22 июля Драпатий объявил, что приступает к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

"Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ. Благодарю Президента Украины за поддержку этого решения", - заявил главком.

По словам Драпатого, со Скибюком они познакомили еще в 2022 году. Это произошло на Юге Украины. Именно тогда они вместе с одним командным пунктом руководили операцией по освобождению Херсонщины.

"С того времени знаю его как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы", - подчеркнул Драпатый.

Главком также обратил внимание на то, что именно в период командования Скибюка Десантно-штурмовыми войсками выросли сильные командиры, в частности Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие.

Кстати, все самое важное о новом главе Генштаба ВСУ Игоре Скибюке вы можете узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы писали, как Александр Сырский прокомментировал свое увольнение и что передал Михаилу Драпатому.

Также стало известно, что Зеленский предложил Федорову новую должность.

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