Драпатий зробив заяву про нового начальника Генштабу

Новий начальник Генерального штабу ЗСУ Ігор Скибюк - людина, на яку можна покластися у найскладніших обставинах і чиї рішення заслуговують на довіру.

Про це заявив новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

22 липня Драпатий оголосив, що розпочинає виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних Сил України.

"Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. Дякую Президенту України за підтримку цього рішення", - заявив головком.

За словами Драпатого, з Скибюком вони познайомили ще в 2022 році. Це сталося на Півдні України. Саме тоді вони разом з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини.

"Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи", - наголосив Драпатий.

Головком також звернув увагу на те, що саме у період командування Скибюка Десантно-штурмовими військами виросли сильні командири, зокрема Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.