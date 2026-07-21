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Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ, - источник

22:38 21.07.2026 Вт
1 мин
Он заменит на этой должности Сырского
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ, - источник Фото: Михаил Драпатый (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский назначит Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Информацию о будущем назначении Драпатого на пост главнокомандующего подтверждают два источника.

Более детальной информации собеседники издания о назначении Драпатого не раскрыли.

Что известно о Драпатом

Михаил Драпатый - украинский военный, генерал-майор Вооруженных сил Украины. Во время полномасштабной войны он командовал рядом боевых соединений, а в 2024 году был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Драпатый подал в отставку с этой должности после череды российских ударов по полигонам, где тренировались украинские защитники.

После этого президент Владимир Зеленский решил назначить Драпатого командующим Объединенными силами ВСУ.

Драпатый считается одним из наиболее известных украинских военачальников. Он принимал участие в боях с российскими войсками с 2014 года и руководил подразделениями на разных направлениях фронта.

Стоит заметить, что Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне масштабных протестов по всей Украине. Участники акции требуют заменить главнокомандующего и вернуть Федорова на должность министра обороны.

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