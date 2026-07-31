Dragon Capital продает ТРЦ Smart Plaza Obolon: что стоит за сделкой и изменит ли она рынок

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АМКУ согласовал приобретение компанией "Левитер" Smart Plaza Obolon.

Общая площадь объекта составляет около 15 000 кв. м , из которых 10 000 кв. м – арендная.

Продавец – кипрская Uery Holding Limited, связанная с Томашем Фиалой , 100% юридический владелец ООО "Барконд".

Покупатель уже владеет 90% соседнего по формату Smart Plaza Polytech и ведет диверсифицированный бизнес – от недвижимости до производства водки.

В УРТЦ считают, что сделка не является сигналом для рынка : малые ТРЦ все равно остаются привлекательными для инвесторов из-за более низкого порога входа.

Антимонопольный комитет 30 июля разрешил ООО "Левитер" установить контроль над ООО "Барконд" – компанией, принадлежащей ТРЦ Smart Plaza Obolon на Оболонском проспекте в Киеве. Через кипрскую Uery Holding Limited актив контролирует Dragon Capital Томаша Фиалы.

Smart Plaza Obolon имеет общую площадь около 15 тыс. кв. м, из которых 10 тыс. кв. м – арендные.

Кто новый владелец Smart Plaza Obolon

Покупателем выступает львовский бизнесмен Олег Баляш, уже владеющий 90% столичного ТРЦ Smart Plaza Polytech и 100% ТЦ "Львов Пассаж".

Его бизнес охватывает коммерческую недвижимость, производство алкогольных напитков (премиум бренд Hetman), банковский сектор и HoReCa. В 2025 году компании, совладельцем которых является Баляш, получили 2,3 млрд грн совокупного дохода.

По данным Opendatabot, предприниматель также владеет долей в финучреждениях:

44,5% в "Окси Банке" (в 2025 году 52-е место среди 58 банков страны)

49% закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестиционного фонда (ЗНИКИФ) "Сомерсет".

Как сделку трактует рынок

Глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин не считает продажу Smart Plaza Obolon сигналом для всего рынка, а трактует его логикой корпоративных сделок. Причем решение продать актив Dragon Capital могло принять еще 1–1,5 года назад.

"Это может быть связано с внутренними факторами – например, нужны инвестиции в другой проект или закрытие обязательств перед инвесторами", – объясняет он в комментарии РБК-Украина.

В то же время, по оценке Гаврюшина, потенциал развития Smart Plaza Obolon ограничен. ТЦ интегрирован в уже сложившуюся застройку и не имеет возможностей для расширения, поэтому увеличение его стоимости не исключено за счет смены пула арендаторов.

Эксперт объясняет: небольшие торговые центры площадью 10–15 тыс. кв. м интересны инвесторам более низким порогом входа и меньшими рисками. Соглашение может повлиять на оценку аналогичных небольших ТРЦ только в том случае, если стороны раскроют ее стоимость или ставку капитализации.

Напомним, малые ТЦ продолжают активно строить в регионах, особенно на западе страны.