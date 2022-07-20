Драгі завтра знову подасть у відставку, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News .

За інформацією видання, Драгі планує завтра зустрітися з президентом Італії Серджіо Матареллою в Квірінальському палаці і заявити йому про своє звільнення з посади глави італійського уряду.

Варто зауважити, що це буде вже друга спроба Драгі піти з посади. У перший раз Матарелла не прийняв його відставки.