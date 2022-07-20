Драгі завтра знову подасть у відставку, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі планує подати у відставку вже завтра, 21 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.
За інформацією видання, Драгі планує завтра зустрітися з президентом Італії Серджіо Матареллою в Квірінальському палаці і заявити йому про своє звільнення з посади глави італійського уряду.
Варто зауважити, що це буде вже друга спроба Драгі піти з посади. У перший раз Матарелла не прийняв його відставки.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Сенат Італії проголосував за вотум довіри чинному прем'єр-міністру Маріо Драгі. Але участь у голосуванні взяли тільки 133 депутати з 315.
Також ми писали, що, за словами Драгі, пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, перестав діяти і тому він вирішив піти у відставку.
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