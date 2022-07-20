UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Драги завтра снова подаст в отставку, - СМИ

Фото: Марио Драги, премьер Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Италии Марио Драги планирует подать в отставку уже завтра, 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

По информации издания, Драги планирует завтра встретиться с президентом Италии Серджио Матареллой в Квиринальском дворце и заявить ему о своем уходе с должности главы итальянского правительства.

Стоит заметить, что это будет уже вторая попытка Драги уйти с поста. В первый раз Матарелла не принял его отставки.

Напомним, сегодня стало известно, что Сенат Италии проголосовал за вотум доверия действующему премьер-министру Марио Драги. Но участие в голосовании приняли только 133 депутата из 315.

Также мы писали, что, по словам Драги, пакт доверия, который поддерживал правительство национального единства, перестал действовать и поэтому он решил уйти в отставку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Премьер-министрИталия