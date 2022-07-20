Драги завтра снова подаст в отставку, - СМИ

Премьер-министр Италии Марио Драги планирует подать в отставку уже завтра, 21 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
По информации издания, Драги планирует завтра встретиться с президентом Италии Серджио Матареллой в Квиринальском дворце и заявить ему о своем уходе с должности главы итальянского правительства.
Стоит заметить, что это будет уже вторая попытка Драги уйти с поста. В первый раз Матарелла не принял его отставки.
Напомним, сегодня стало известно, что Сенат Италии проголосовал за вотум доверия действующему премьер-министру Марио Драги. Но участие в голосовании приняли только 133 депутата из 315.
Также мы писали, что, по словам Драги, пакт доверия, который поддерживал правительство национального единства, перестал действовать и поэтому он решил уйти в отставку.
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