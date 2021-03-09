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На Камчатці викидає вулкан Ключевська Сопка

Новость на русском → Камчатка, Вівторок 09 березня 2021 19:45
На Камчатці викидає вулкан Ключевська Сопка Фото: Ключевська Сопка (wikipedia org)
Автор: РБК-Україна

В Російській Федерації на Камчатці почав вивергатися вулкан Ключевська Сопка. Виверження вулкана почалося ще 4 березня.

Про це повідомляє ТАСС.

За словами директора Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН Олексія Озерова, виверження вулкану може призвести до розмиття дороги між селищами Ключі і Козиревськ, а також порушити екологічний баланс річок, що знаходяться по близькості.

При цьому він не виключає, що лава перетне льодовик внаслідок високої температури.

"На висоті 3 тисячі метрів вона розігріта більш ніж на 1 тисячу градусів. У цьому випадку утворюється потік сильно нагрітої води з великими уламками гірської породи, який при сходженні з висоти може розмити дорогу Козиревськ - Ключі", - сказав Озеров.

Зазначимо, що Ключевський вулкан, висота якого становить 4,8 тисячі метрів, є найвищим діючим вулканом Євразії. Вік вулкану оцінюється в 7 тисяч років.

Нагадаємо, на початку березня у Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів.

Крім того, 2 березня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія.

Додамо, що також у березні в Індонезії знову прокинувся вулкан Письменники. Він викинув стовп попелу на висоту 5 кілометрів над вершиною кратера.

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