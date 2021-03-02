На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна

На італійському острові Сицилія почалося виверження вулкану Етна. Це вже друге виверження Етна за останній місяць.

Про це повідомило італійське агентство ANSA .

Вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія. Вулкан також викинув в небо так звані "вулканічні бомби", тобто великі каплі лави, а у декількох південних від Етна міст і селищ, серед яких, Ніколосі, Трекастагні, Акі Санантоніо та Сан Грегоріо, були знайдені невеликі частини вулканічного каміння.

Як пише інше агентство Informazione, вулканічне каміння пошкодило автомобілі у населених пунктах поблизу вулкану Етна, а викинутий під час виверження попіл ускладнив рух низкою автомобільних доріг.

This is a timelapse of the paroxysmal explosive eruption at #Etna yesterday, one of several the volcano over the last few weeks.



It's incredible to see how powerfully gas and ash is ejected into the atmosphere—and this isn't all that big an eruption, as things go. pic.twitter.com/jw6xwIOsr8 — Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) March 1, 2021

Оновлено.

Через виверження вулкана Етна припинив роботу міжнародний аеропорт в Катанії. На злітно-посадкову смугу осів вулканічний попіл.

"Через виверження вулкана Етна та вулканічного попелу злітно-посадкова смуга аеропорту Катанії в цей час закрита. Ведуться роботи по її очищенню", - заявив аеропорт в Twitter.