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У Гватемалі почалося виверження вулкан Пакая

Новость на русском → Ескуінтла, Четвер 04 березня 2021 16:22
У Гватемалі почалося виверження вулкан Пакая Фото: виверження вулкана Пакая (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У середу ввечері, 3 березня, у Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів.

Про це повідомляє SOTT.

При цьому утворилися два нових лавових потоку, які в цілому мають три потоки лави: один у південно-західному напрямку, другий - у південно-східному напрямку і ще один у південно-східному напрямку від 800 до 1000 метрів. У кожного потоку є кілька відгалужень.

При цьому стовпи попелу і газів досягають висоти 3500 метрів над рівнем моря.

Попіл долетів до восьми сіл, які знаходяться неподалік. Зокрема, в селах Ель-Патросинио і Ель-Родео, Лос-Ріос, Лос-Хасмінес-Ель-Родео, Сан-Хосе, ферма Буенос-Айреса, село Пакая, ферма Ріо-Фріо.

Нагадаємо, 2 березня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія.

Крім того, на початку березня в Індонезії знову прокинувся вулкан Письменники. Він викинув стовп попелу на висоту 5 кілометрів над вершиною кратера.

Додамо, що в середині лютого в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Міжнародний аеропорт Катанії припинив свою роботу через виверження вулкана.

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