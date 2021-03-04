У Гватемалі почалося виверження вулкан Пакая

У середу ввечері, 3 березня, у Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів.

При цьому утворилися два нових лавових потоку, які в цілому мають три потоки лави: один у південно-західному напрямку, другий - у південно-східному напрямку і ще один у південно-східному напрямку від 800 до 1000 метрів. У кожного потоку є кілька відгалужень.

При цьому стовпи попелу і газів досягають висоти 3500 метрів над рівнем моря.

Pacaya Volcano, Guatemala. 30 plus volcanoes erupting mostly Pacific Ring of Fire... pic.twitter.com/xTFK1UILkN — Anamarie Hayes (@AnamarieHayes) March 4, 2021

Попіл долетів до восьми сіл, які знаходяться неподалік. Зокрема, в селах Ель-Патросинио і Ель-Родео, Лос-Ріос, Лос-Хасмінес-Ель-Родео, Сан-Хосе, ферма Буенос-Айреса, село Пакая, ферма Ріо-Фріо.