У Гватемалі почалося виверження вулкан Пакая
У середу ввечері, 3 березня, у Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів.
Про це повідомляє SOTT.
При цьому утворилися два нових лавових потоку, які в цілому мають три потоки лави: один у південно-західному напрямку, другий - у південно-східному напрямку і ще один у південно-східному напрямку від 800 до 1000 метрів. У кожного потоку є кілька відгалужень.
При цьому стовпи попелу і газів досягають висоти 3500 метрів над рівнем моря.
Pacaya Volcano, Guatemala. 30 plus volcanoes erupting mostly Pacific Ring of Fire... pic.twitter.com/xTFK1UILkN— Anamarie Hayes (@AnamarieHayes) March 4, 2021
Попіл долетів до восьми сіл, які знаходяться неподалік. Зокрема, в селах Ель-Патросинио і Ель-Родео, Лос-Ріос, Лос-Хасмінес-Ель-Родео, Сан-Хосе, ферма Буенос-Айреса, село Пакая, ферма Ріо-Фріо.
Guatemala: The Pacaya volcano has increased its activity. pic.twitter.com/uRpIB0d7P0— 国防保安法復活 (@hibritais_835) March 4, 2021
Нагадаємо, 2 березня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія.
Крім того, на початку березня в Індонезії знову прокинувся вулкан Письменники. Він викинув стовп попелу на висоту 5 кілометрів над вершиною кратера.
Додамо, що в середині лютого в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Міжнародний аеропорт Катанії припинив свою роботу через виверження вулкана.