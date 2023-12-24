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ГПСУ подтвердила, что блокада одного из пунктов пропуска на границе с Польшей прекратилась

Фото: польские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Госпогранслужбе подтверждают, что сегодня утром, 24 декабря, возобновилось движение грузовиков через пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Польшей . Польские фермеры прекратили его блокаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Движение грузовиков возобновлено: польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини", - говорится в сообщении.

Как делятся в ГПСУ информацией от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 09:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

"Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", - добавляют в ГПСУ.

Также пограничники призывают водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Блокада на границе с Польшей

Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузового транспорта на границе с Украиной.

Польская сторона требует запретить регистрацию транспортных компаний в Польше с иностранным капиталом, а также возобновить выдачу разрешений на въезд в ЕС для украинских перевозчиков и улучшить обслуживание на границе.

Поэтому на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Поскольку из-за блокировки образовались многокилометровые очереди из сотен грузовиков. Также известно и о смертельных исходах украинских водителей фур в ожидании пересечения границы.

Впрочем, на днях стало известно, что украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. Представители Польши со своей стороны заявили о намерении разблокировать границу до конца года.

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