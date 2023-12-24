ДПСУ підтвердила, що блокада одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею припинилася

"Рух вантажівок відновлено: польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика - Шегині", - йдеться в повідомленні.

Як діляться в ДПСУ інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині".

Наразі оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

"Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", - додають в ДПСУ.

Також прикордонники закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Блокада на кордоні з Польщею

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажного транспорту на кордоні з Україною.

Польська сторона вимагає заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також відновити видачу дозволів на в’їзд до ЄС для українських перевізників та покращити обслуговування на кордоні.

Через це на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Оскільки через блокування утворилися багатокілометрові черги з сотень вантажівок. Також відомо і про смертельні випадки українських водіїв фур в очікуванні перетину кордону.

Втім, днями стало відомо, що українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Представники Польщі, зі свого боку, заявили про намір розблокувати кордон до кінця року.

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