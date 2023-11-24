Забастовка и очереди. Что происходит на границе с Польшей и где ситуация самая худшая

По состоянию на сегодняшний день в очередях на территории Польши в сторону Украины находится более двух тысяч грузовиков. Из заблокированных пунктов пропуска наибольшая очередь в направлении пункта пропуска "Краковец".

Что известно о ситуации на границе с Польшей и где она самая сложная - в комментарии РБК-Украина рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Граница с Польшей: ситуация в пунктах пропуска

Что касается направлений "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская", где блокировка польскими перевозчиками началась с 6 ноября, то в сторону Украины в очереди находятся 2300 грузовиков. Пограничники отмечают незначительное движение.

Отметим, что со вчера польской стороной заблокирован и пункт пропуска "Медика-Шегини".

"За час польская сторона может пропускать как на выезд так, и въезд по несколько грузовиков. Это может быть 2, 5, 8. В разные ветви это по-разному. Но интенсивности движения это не прибавляет", - сказал Демченко в комментарии изданию.

"Ягодин"

По информации пресс-секретаря ГПСУ, за минувшие сутки через ПП "Ягодин" в обе стороны через границу проследовало в общей сложности 150 грузовиков. Зато до блокады на этом направлении границу пересекало 1200-1300 грузовиков.

"Краковец"

Более или менее интенсивное движение грузовиков происходит в направлении пункта пропуска "Краковец", отмечает Демченко.

"Медика - Шегини"

Вчера польскими перевозчиками также началось блокирование пункта пропуска "Медика - Шегини". Об этом украинским пограничникам сообщила польская сторона.

"До этого они отмечали, что блокировка направления "Медика - Шегини" будет осуществляться с 23 по 26 число, но, как правило, эти действия могли бы происходить в дневное время, потому что в 21:00 вчера польская сторона сообщила о том, что движение разблокировано", - отмечает Демченко.

По состоянию на утро в этом направлении в сторону Украины на территории Польши находилось 1400 грузовых транспортных средств.

Ситуация на границе со Словакией и Венгрией

Из-за действий, совершаемых участниками акции на территории Польши, водители и перевозчики выбирают себе другие направления. Поэтому в ГПСУ отмечают увеличение очередей на границе со Словакией и Венгрией.

Так, в направлении "Ужгород-Вишне Немецкое" на территории Словакии в сторону Украины, по состоянию на утро, находится около 400 грузовиков.

При этом по направлению пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией - 460 грузовиков.

"Если более предметно об участке границы со Словакией, то за последние дни мы отмечаем интенсивное движение грузовиков. Блокировка не происходит. Но, конечно, это направление стало более загруженным из-за ситуации на границе с Польшей", - сказал Демченко.

Устраивает ли украинская сторона ответные пикеты?

Напомним, что 21 ноября украинские перевозчики провели акцию на границе с Польшей возле пункта пропуска "Краковец-Корчева" во Львовской области.

Это мероприятие провели в ответ на блокаду польскими перевозчиками пунктов пропуска. На уточняющий вопрос, наблюдаются ли сейчас подобные пикеты со стороны Украины в Госпогранслужбе, отметили, что такой информацией не располагают.

"Мы не отмечаем в пунктах пропуска на территории Украины на границе с Польшей, чтобы рядом проходили такие акции", - подытожил Демченко.

Забастовка на границе с Польшей

Напомним, что 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Речь шла о трех пунктах пропуска, к которым вчера добавился еще четвертый. Участники акции фактически требуют отмены транспортного безвиза.

То есть, выступают за возвращение к системе разрешений для украинцев на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых, доступ к системе "Шлях".

Из последних событий известно, что Украина инициировала создание мониторинговой группы со стороны ЕС на границе. По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, Украина якобы готовится эвакуировать водителей, заблокированных на границе с Польшей.

Добавим, что ситуация на польской границе сложная. Поскольку среди заблокированных грузов есть и те, которые везут гуманитарную помощь. Также забастовка польских перевозчиков привела уже к двум смертям на границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.