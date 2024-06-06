Макрон подтвердил, что Париж разрешил Украине бить по России французским оружием
Французские власти дали Украине разрешение на удары по российским военным целям переданным оружием.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
"Мы поддерживаем украинцев. Мы разрешаем Украине наносить удары по целям, из которых были выпущены ракеты. Мы запрещаем бить по гражданским нашим оружием", - подчеркнул Макрон.
Более детальных подробностей глава французского государства не раскрыл.
Дальнобойные ракеты от Франции
Стоит заметить, что Франция является одной из стран, которая предоставляет Украине дальнобойные ракеты. Украинским военным поставляют SCALP, радиус действия которых - 300 километров.
При этом недавно издание BBC со ссылкой на французского офицера писало о том, что Франция дала Украине "зеленый свет" на удары ракетами SCALP по российским аэродромам в Курской и Белгородской областях.
Официально такую информацию французские власти пока не подтверждали.
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