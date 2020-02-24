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Через негоду в Одесі загинула людина

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 14:05
Через негоду в Одесі загинула людина
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Величезний стовбур упав на жінку близько 60 років

Через негоду в Одесі загинула людина, на яку впало дерево. Про це повідомляє видання "Думська".

Як зазначається, на жінку близько 60 років впало дерево. На місце приїхала швидка допомога, а після співробітники поліції і оперативно-слідча група.

У прес-службі ГУНП в Одеській області інформацію про загиблу жінку "Думській" підтвердили.

РБК-Україна писало, що сьогодні в Одесі через сильний вітер падають дерева, в місті багато пошкоджених машин, а також не ходять трамваї. На вулиці Марсельської вітром знесло зупинку, а на Куяльнику - дах з заводської будівлі.

Зазначимо, через ураган "Юля" рятувальники наполягають на посиленні заходів власної безпеки і закликають громадян без зайвої необхідності не виходити на вулицю.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 24 лютого різко погіршилася, оголошено штормове попередження, сильні дощі та хуртовини. Сьогодні, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.

Синоптики повідомляли, що у зв'язку з переміщенням активного циклону, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади.

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