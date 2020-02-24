ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Штормовий вітер, ливні та хуртовини: синоптики попередили про різку зміну погоди

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 08:19
Штормовий вітер, ливні та хуртовини: синоптики попередили про різку зміну погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Можливе порушення на окремих ділянках доріг або припинення руху транспорту

Погода в Україні 24 лютого різко погіршиться, оголошено штормове попередження, сильні дощі та хуртовини. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Синоптики зазначають, що у зв'язку із переміщенням активного циклону, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади. В Карпатах сьогодні вночі значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, пориви вітру 40 м/с.

Також 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.

Погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах спричинятимуть порушення на окремих ділянках доріг або припинення руху транспорту.

Вночі та вранці 24 лютого по північно-західним районам Чорного моря очікується сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм; на Азовському морі вдень 24 лютого сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм, місцями значні опади. Ускладнення погодних умов відповідатимуть II (помаранчевому) рівню небезпечності.

Очікувані погодні умови спричинятимуть ускладнення роботи морської галузі та морського транспорту.

Також в прес-службі "Укравтодору" повідомили, що станом на 6 ранку сніг з дощем у Волинській, Рівненській, Чернігівській та Сумській областях, на решті території України дощі. Середня температура повітря +1+5. Покриття на дорогах державного значення мокре.

На більшості перевальних ділянках доріг дощі, на Торунському невеликий сніг, на Ужоцькому сніг з дощем. Температура повітря +1+4.

Раніше повідомлялося, що висота снігового покриву в Карпатах подекуди перевищує 1 метр. На сніголавинній станції Пожижевська зафіксовано висоту снігового покриву 36-133 сантиметрів.

У Карпатах випало понад метр снігу В Україні завтра очікується штормовий вітер до 40 м/с
Новини України ПогодаШтормове попередженняснегдожди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся