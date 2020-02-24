Сильний вітер валить дерева і зриває дахи будинків: Україну накрила негода

Фото: наслідки негода в Україні (dsns.gov.ua)

Рятувальники просять не виходити на вулицю без зайвої необхідності

Через негоду в Україні в деяких областях сталося часткове повалення дерев на дороги, а також зірвано дахи будників. Детальніше про ситуацію в регіонах - у матеріалі РБК-Україна.

Миколаївська область

Як повідомляє місцеве видання "Новости N", в Миколаєві через сильний вітер обвалилася частина пішохідного понтонного моста. Крім того, повідомляється, що на території заводу "Океан" вітер здуває величезні крани. Крім того, вітер валить дерева, зриває дахи будівель. Зокрема, вітер зірвав дах школи №39 міста Миколаєва.

За даними синоптиків, найближчим часом очікується посилення вітру до 35-38 м/с, оголошений червоний рівень небезпеки.

Фото: novosti-n.org

Вінницька область

Через сильний вітер випадки повалення дерев на проїжджу частину зафіксовані у Літинському, Немирівському, Липовецькому районах та у Вінниці. Крім того, внаслідок сильного вітру в с. Стрижавка зірвано покрівлю з житлового будинку, а в Жмеринському районі - з новобудови. Крім того, у м. Ладижин зірвано дах з приміщення автовокзалу.

Львівська область

Сьогодні вранці у с. Теляж внаслідок ускладнення погодних умов дерево впало на проїжджу частину, що перешкоджало руху транспорту.

Крім того, у Львівській області через негоду затримуються п'ять поїздів (№ 49 Київ - Трускавець, № 602 Львів - Солотвино, № 81 Ужгород - Київ, № 29 Ужгород - Київ, № 141 Бахмут - Львів). Як повідомляла прес-служба "Укрзалізниці", на залізничні колії впали дерева, в результаті чого збився графік руху.

Фото: наслідки негоди в Україні (dsns.gov.ua)

Хмельницька область

Через різке погіршення погодних умов, що супроводжувалося сильними поривами вітру та дощем, на території області зафіксовано 25 випадків падіння дерев на території області.

Одеська область

Як повідомляють місцеві ЗМІ, станом на 13:00 в Одесі впало 48 дерев, в місті ускладнено рух транспорту.

Фото: наслідки негода в Одесі (dumskaya.net)

Сильний вітер зірвав лист шиферу з даху закритого після пожежі готелю "Токіо Стар".

Як повідомляє "Думська", в Одесі через наслідки негоди не функціонують трамвайні маршрути №1, 3, 5, 7, 26,27,28, тролейбусні маршрути №7 і 9.