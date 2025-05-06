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Справка об УБД, выписки из приказа и не только: в "Армия+" появились 5 новых рапортов

Вторник 06 мая 2025 17:20
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Справка об УБД, выписки из приказа и не только: в "Армия+" появились 5 новых рапортов Фото: в "Армия+" появились 5 новых рапортов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В приложении "Армия+" появились пять новых рапортов. Они касаются справок, выписок, отпусков, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, все рапорты на получение тех или иных документов для удобства теперь собраны в одном разделе. Они доступны в новой версии, которую можно загрузить с App Store или Play Market.

Среди новых рапортов:

  • Получение справки об участии в боевых действиях;
  • Получение выписки из приказа;
  • Получение выписки из послужного списка;
  • Отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет);
  • Возвращение из отпуска, командировки или лечения.

Отмечается, что рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.

Подача рапортов в "Армия+"

Напомним, в работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года.

В январе этого года военнослужащим упростили подачу рапортов в приложении "Армия+". Благодаря новым настройкам теперь не нужно повторно вводить персональные данные.

Недавно в Минобороны сообщили, что в приложении "Армия+" появились шесть новых рапортов. Они касаются увольнения с военной службы.

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