Справка об УБД, выписки из приказа и не только: в "Армия+" появились 5 новых рапортов
В приложении "Армия+" появились пять новых рапортов. Они касаются справок, выписок, отпусков, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как отметили в ведомстве, все рапорты на получение тех или иных документов для удобства теперь собраны в одном разделе. Они доступны в новой версии, которую можно загрузить с App Store или Play Market.
Среди новых рапортов:
- Получение справки об участии в боевых действиях;
- Получение выписки из приказа;
- Получение выписки из послужного списка;
- Отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет);
- Возвращение из отпуска, командировки или лечения.
Отмечается, что рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.
Подача рапортов в "Армия+"
Напомним, в работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года.
В январе этого года военнослужащим упростили подачу рапортов в приложении "Армия+". Благодаря новым настройкам теперь не нужно повторно вводить персональные данные.
Недавно в Минобороны сообщили, что в приложении "Армия+" появились шесть новых рапортов. Они касаются увольнения с военной службы.
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