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Подавать рапорты в "Армия+" стало удобнее: что изменилось

Украина, Среда 08 января 2025 17:08
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Подавать рапорты в "Армия+" стало удобнее: что изменилось Фото: в Минобороны рассказали об обновлении подачи рапортов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Военнослужащим упростили подачу рапортов в приложении "Армия+". Благодаря новым настройкам теперь не нужно повторно вводить персональные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В мобильном приложении "Армия+" появилось обновление, которое упрощает процесс подачи рапортов.

Данные, такие как Армия ID командира или название должности, теперь не будут удаляться автоматически. Для их сохранения необходимо перейти в раздел

  • "Настройки";
  • и выбрать пункт "Военные сведения".

"Мы воплотили то, о чем нас просили неоднократно. Теперь не надо каждый раз сохранять данные для заполнения рапортов, что сделает их представление еще быстрее, чем раньше", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Новая функция доступна в версии 2.1.3 приложения или выше.

"Армия+" для воинов ВСУ

Напомним, что мобильное приложение "Армия+" разработали специалисты Центра масштабирования технологических решений при Генштабе ВСУ совместно с Министерством обороны Украины. Его запуск состоялся в начале августа 2024 года.

Напомним, что в конце декабря в приложении обновили систему защиты данных. Кроме того, убрали повторные авторизации пользователей.

Постепенно в "Армию+" внедряются новые услуги. Так, недавно мы сообщали, что в приложение добавили возможность подавать рапорт на возвращение на службу после самовольного оставления части (СЗЧ).

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