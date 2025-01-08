Подавать рапорты в "Армия+" стало удобнее: что изменилось

Военнослужащим упростили подачу рапортов в приложении "Армия+". Благодаря новым настройкам теперь не нужно повторно вводить персональные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В мобильном приложении "Армия+" появилось обновление, которое упрощает процесс подачи рапортов. Данные, такие как Армия ID командира или название должности, теперь не будут удаляться автоматически. Для их сохранения необходимо перейти в раздел "Настройки";

и выбрать пункт "Военные сведения". "Мы воплотили то, о чем нас просили неоднократно. Теперь не надо каждый раз сохранять данные для заполнения рапортов, что сделает их представление еще быстрее, чем раньше", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Новая функция доступна в версии 2.1.3 приложения или выше.