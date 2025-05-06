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Довідка про УБД, витяги з наказу й не тільки: в "Армія+" з'явилися 5 нових рапортів

Вівторок 06 травня 2025 17:20
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Довідка про УБД, витяги з наказу й не тільки: в "Армія+" з'явилися 5 нових рапортів Фото: в "Армія+" з'явилися 5 нових рапортів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У застосунку "Армія+" з’явилися п’ять нових рапортів. Вони стосуються довідок, витягів, відпусток, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначили у відомстві, усі рапорти на отримання тих чи інших документів для зручності тепер зібрані в одному розділі. Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market.

Серед нових рапортів:

  • Отримання довідки про участь у бойових діях;
  • Отримання витягу з наказу;
  • Отримання витягу з послужного списку;
  • Відпустка для догляду за дитиною (до 3 років);
  • Повернення з відпустки, відрядження чи лікування.

Зазначається, що рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

Подання рапортів в "Армія+"

Нагадаємо, в роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року.

У січні цього року військовослужбовцям спростили подання рапортів у додатку "Армія+". Завдяки новим налаштуванням тепер не потрібно повторно вводити персональні дані.

Нещодавно у Міноборони повідомили, що у застосунку "Армія+" з'явилися шість нових рапортів. Вони стосуються звільнення з військової служби.

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