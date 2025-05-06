Довідка про УБД, витяги з наказу й не тільки: в "Армія+" з'явилися 5 нових рапортів

У застосунку "Армія+" з’явилися п’ять нових рапортів. Вони стосуються довідок, витягів, відпусток, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.

Як зазначили у відомстві, усі рапорти на отримання тих чи інших документів для зручності тепер зібрані в одному розділі. Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market.

Серед нових рапортів:

Отримання довідки про участь у бойових діях;

Отримання витягу з наказу;

Отримання витягу з послужного списку;

Відпустка для догляду за дитиною (до 3 років);

Повернення з відпустки, відрядження чи лікування.

Зазначається, що рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.