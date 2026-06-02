Google планирует выпустить 32 миллиона комаров: зачем это нужно

14:14 02.06.2026 Вт
2 мин
Технологический гигант разработал биологический метод уничтожения насекомых, которые разносят смертоносные инфекции
aimg Ольга Завада
Google планирует выпустить 32 миллиона комаров: зачем это нужно Техногигант выведет на природу миллионы стерильных насекомых (фото: Unsplash)
Google планирует реализовать масштабный экологический проект. В рамках инициативы Debug компания планирует выпустить 32 миллиона специально выращенных комаров на территории Калифорнии и Флориды. Цель эксперимента - радикальное сокращение популяции диких насекомых, которые переносят опасные для людей болезни, в частности вирус Западного Нила и лихорадку Денге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dexerto.

Google искусственно регулирует популяции?

Комары являются главными переносчиками целого ряда опасных заболеваний в США. Среди них - энцефалит Сент-Луиса, денге, вирус Зика, желтая лихорадка и вирус Западного Нила, который сейчас лидирует по количеству случаев заражения в стране.

Проект Debug создавался более десяти лет именно для поиска технологических и безопасных методов борьбы с этими угрозами.

Суть метода

Вместо использования химикатов или ГМО, Google применяет природные механизмы:

В течение следующих двух лет в дикую природу выпустят миллионы самцов комаров, которые заранее инфицированы бактерией Wolbachia.

Этот микроорганизм встречается в естественной среде, однако у комаров он вызывает полную стерильность.

Когда инфицированные самцы будут спариваться с дикими самками, яйца просто не будут вылупляться. Из-за этого цепочка воспроизводства прервется.

Что с безопасностью?

Google отмечает, что людям не стоит бояться массовых укусов насекомых. По биологическим особенностям этого вида, человеческую кровь пьют исключительно самки комаров.

Поскольку компания выпускает только самцов, общее количество кусающихся насекомых вообще не увеличится. Зато со временем естественная популяция вредителей начнет стремительно уменьшаться.

Сроки и внедрение

Сейчас предложение техногиганта находится на финальной стадии рассмотрения в Агентстве по охране окружающей среды США (EPA). Ведомство официально принимает комментарии и отзывы от общественности до 5 июня.

Сразу после этого госструктура вынесет окончательный вердикт и решит, предоставлять ли Google официальное разрешение на запуск насекомых в города.

