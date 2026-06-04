Доведеться платити приватністю: як Google перетворює ваш цифровий слід на новини

Google запропонувала кардинально інший підхід до споживання контенту. Розробники випустили додаток Dreambeans, який пише унікальні новини, де головними стають користувачі. ШІ аналізує листи, календар, історію пошуку та світлини, щоб щоранку видавати збірку корисних персональних статей.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google .

Як працює Dreambeans?

Головна ідея проєкту - інтеграція з базовими сервісами Google (Gmail, Календар, Фото, YouTube та історія пошуку). За ніч алгоритми вивчають оновлення у цих додатках (звідси й частина Dream у назві), шукають важливі події, а на ранок формують з них короткі аналітичні картки - "боби" (Beans).

Наприклад:

Якщо у Gmail знаходиться підтвердження про доставку корму для собаки, ШІ згенерує статтю з порадами щодо дресирування та правильного використання цих ласощів.

Якщо у Календарі запланована зустріч із другом на вихідних, додаток автоматично створить гід з пет-френдлі ресторанами неподалік від вашого будинку, оскільки знає, що ви маєте домашнього улюбленця.

Кожна така стаття супроводжується унікальною ШІ-ілюстрацією від нейромережі Nano Banana 2, яка може використовувати обличчя знайомих із Google Фото.

За бажанням користувач може "зануритися глибше": тоді сервіс підтягне звичайні результати з мережі (на кшталт адрес найближчих кінологічних центрів).

Що з конфіденційністю?

Попри практичність, додаток уже викликав хвилю критики через низький рівень приватності.

Для коректної роботи Dreambeans потребує дозволів на відстеження:

Геолокації та списку контактів

Історії покупок та пошукових запитів

Вмісту підключених поштових скриньок

Історії переглядів YouTube.

У Google зазначають, що користувач може видалити зібрані дані у будь-який момент. Проте для роботи алгоритмів компанія фактично отримує повний легальний доступ до всього цифрового сліду людини (хоча більшість цих даних і так зберігається на серверах техногіганта).

Ціна та доступність

Наразі Dreambeans перебуває на етапі закритого тестування. Скористатися додатком на iOS чи Android зараз можуть лише повнолітні користувачі з найдорожчою преміум-підпискою AI Ultra, яка коштує 100 доларів на місяць.

Для безкоштовних акаунтів на офіційному сайті проєкту відкрили список очікування, куди можна внести свій email, щоб отримати доступ під час наступних етапів масштабування сервісу.