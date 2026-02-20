Опыт ВСУ меняет НАТО: Европа инвестирует миллиарды в дроны вместо дорогих ракет, - Reuters

Согласно документу, который изучило агентство, и источнику в министерстве обороны Польши, пять стран ЕС намерены сотрудничать в разработке дронов.

Reuters пишет, что война в Украине показала, как беспилотники-перехватчики могут стать эффективной альтернативой дорогим ракетам ПВО, и европейские союзники Киева стремятся перенять этот опыт.

Группа из пяти министров обороны - Франции, Германии, Италии, Польши и Британии, в пятницу, 20 февраля, встретится в польском Кракове.

Европа усиливает оборонные возможности

Главы министерств собираются в то время, когда ЕС усиливает оборонные возможности на фоне растущих сомнений относительно приверженности Вашингтона к защите континента в рамках альянса НАТО.

В заявлении, которое видело Reuters и которое еще может быть изменено, говорится, что министры "поддерживают реальное увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленной базы". Кроме того, они "приветствуют обязательства ЕС предоставить государствам-членам большую финансовую гибкость для оборонных расходов и создать инструменты кредитования".

В то же время отмечается, что роль ЕС заключается в поддержке оборонных возможностей, которые остаются на национальном уровне.

Европейские министры также обязуются сотрудничать в рамках НАТО и ЕС для противодействия гибридным угрозам со стороны РФ и продолжать поддерживать Украину и усилия по поиску мира.