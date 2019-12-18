Доступ до додатку "Дія" відкрито для 5 тис. українців

Ілюстративне фото (thedigital.gov.ua)

Доступ відкрито у тестовому режимі

Уряд продовжує тестувати мобільний додаток "Дія", завдяки якому, як передбачається, українці будуть користуватися документами в електронному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, наразі тестовий доступ до додатку відкрито вже для понад 5 тис. громадян.

"І сьогодні ми з Михайлом Федоровим презентуємо вам візуальну складову.

Нагадаю, що команда опрацьовує кожен відгук тестувальників", - написав Гончарук.

Дизайн мобільного додатку Дія Тестовий доступ до додатку Дія відкрито вже для понад 5 тисяч громадян. І сьогодні ми з Mykhailo Fedorov презентуємо вам візуальну складову. Нагадаю, що команда опрацьовує кожен відгук тестувальників. Тому, діліться враженнями! Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Середа, 18 грудня 2019 р.

Нагадаємо, в Україні 16 грудня розпочалося тестування мобільного додатку "Дія" c водійськими правами в смартфоні. У перший день зареєструвалися понад 58 тис. людей.

Передбачалося, що кожен, хто відповідає технічним критеріям участі в тестуванні, отримає лист-запрошення. У процесі розгляду заявок та відбору учасників основним критерієм є дотримання усіх умов - наявність водійських прав і техпаспорту, а також можливість пройти ідентифікацію через BankID в Приват24.

Крім того, 18 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження електронних учнівських та студентських квитків у наступному навчальному році. Електронний студентський стане наступним сервісом у мобільному додатку "Дія" після електронного посвідчення водія.