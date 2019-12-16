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В Україні запустили додаток "Дія" з правами в смартфоні

Новини » Телеком & IT     16.12.2019 - 15:20
В Україні запустили додаток "Дія" з правами в смартфоні
Ілюстративне фото (thedigital.gov.ua)

Період бета-тестів триватиме протягом місяця

В Україні 16 грудня розпочалося тестування мобільного додатку "Дія" c водійськими правами в смартфоні. Про це йдеться в повідомленні "ПриватБанку".

Повідомляється, що сьогодні стартував період бета-тестування мобільного додатку, на сьогодні кількість зареєстрованих складає понад 58 тис. осіб.

"Кожен, хто відповідає технічним критеріям участі в тестуванні, отримає лист-запрошення. У процесі розгляду заявок та відбору учасників основним критерієм було дотримання усіх умов - наявність водійських прав і техпаспорту, а також можливість пройти ідентифікацію через BankID в Приват24", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що відібрані учасники отримають листи на електронну адресу посилання для доступу до програми. Після входу в особистий кабінет водія і завантаження документів водії зможуть користуватися додатком безпосередньо на дорогах. Верифікація документів співробітниками поліції буде проходити з допомогою QR-коду.

У випадках, коли поліцейські будуть відмовлятися визнавати документи в смартфоні і вимагати пластикові, водіям необхідно звернутися на гарячу лінію поліції: 0-800-50-02-02.

Період тестування триватиме протягом місяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів України обговорюють ідею впровадження електронного паспорта. Передбачається, що українці зможуть пред'являти віртуальні ID-карти за допомогою смартфона.

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