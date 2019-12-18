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В МОН розповіли про деталі запуску студентського е-квитка

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 17:38
В МОН розповіли про деталі запуску студентського е-квитка
Ілюстративне фото (thedigital.gov.ua)

Користуватися електронним студентським можна буде через додаток "Дія"

Студенти впродовж 2020 року отримають можливість оформити електронні студентські квитки за допомогою онлайн-сервісу державних послуг "Дія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Е-квиток студента стане повноцінним аналогом звичайного студентського квитка - він підтверджуватиме статус студента та право на пільги, передбачені законодавством. Е-квиток не вимагатиме додаткового пред’явлення звичайного студентського квитка чи документа, що посвідчує особу. Пред’являти сам е-квиток студента можна буде за допомогою додатку "Дія" на смартфоні.

Зазначається, що наступним сервісом у мобільному додатку після електронного посвідчення водія стане електронний студентський.

Замовити е-квиток студента зможе кожен, хто вже отримав звичайний студентський квиток. Процедура є безкоштовною та відбувається виключно за бажанням особи.

Для того, щоб отримати е-квиток, необхідно завантажити на смартфон додаток онлайн-сервісу державних послуг "Дія" та пройти ідентифікацію в ньому. Е-квиток формується в додатку автоматично, якщо в Реєстрі студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти є дані про студентський квиток особи.

Перевірка достовірності е-квитка студента здійснюватиметься за допомогою технічних засобів - унікального QR-коду, сайту ЄДЕБО та Реєстру студентських (учнівських) квитків. Електронний студентський квиток матиме паралельний зі звичайним термін дії.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабміну було ухвалене рішення про запровадження електронних учнівських та студентських квитків у наступному навчальному році.

Раніше в Україні запустили додаток "Дія" з водійськими правами в смартфоні.

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