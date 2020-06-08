Шева назавжди: Чого досяг Андрій Шевченко на чолі збірної України

Збірна України вийшла у фінальну частину Євро-2020. Саме це завдання і поставили перед Андрієм Шевченком, укладаючи попередній контракт. Тепер фахівець і його тренерський штаб залишаться на чолі команди не тільки на перенесений через коронавірус чемпіонат Європи, але і до закінчення чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Але не все з початку тренерської кар'єри Шевченко йшло гладко. Наставник прийняв "синьо-жовту" перед початком кваліфікаційного турніру на ЧС-2018. Попри невдачу у відборі контракт наставника зі збірною продовжили, і у Шевченка вийшло багато з того, що він запланував. Крім виходу на Євро, Україна виграла групу в Лізі націй, а у команди змінився стиль гри. Тепер перед наставником новий виклик - ще один відбірковий цикл.

Перемога над чемпіонами континенту

Одну з найгучніших перемог у своїй історії збірна України здобула у сьомому матчі відбору до Євро-2020, здолавши чинного чемпіона континенту, переможця Ліги націй-2018/2019 - команду Португалії. Переможний рахунок гарантував українцям підсумкове перше місце у групі та путівку на чемпіонат.

Весь відбірковий цикл команда Андрія Шевченка пройшла без жодної поразки, що є першим подібним випадком в історії національної збірної. "Синьо-жовті" лише двічі втратили очки, здобувши шість перемог.

Завдяки вдалому виступу у відборі на чемпіонат Європи Андрій Шевченко посів восьме місце у списку кращих тренерів збірних 2019 року, а сама національна команда показала найкращий за останні шість років результат у рейтингу ФІФА.

Загалом у своїй історії збірна України 12 разів брала участь у відбірних турнірах чемпіонатів світу та Європи. Перемога у відборі до Євро-2020 стала лише другою, здобутою в подібних змаганнях. Першою таку вершину підкорила команда Олега Блохіна в боротьбі за путівку на ЧС-2006. У 2012 році Україна вперше зіграла на Євро, але тоді вона не брала участі у кваліфікації, адже разом з Польщею була господарем змагань.

Покращилась якість гри

Всього під керівництвом Шевченко збірна України провела 33 поєдинки, з яких здобула 19 перемог, зазнала п'ять поразок, ще дев'ять завершилися внічию. В офіційних турнірах, а саме відбір до ЧС-2018, Ліга націй-2018/2019 і відбір до Євро-2020, команда Шевченка зіграла 22 матчі (14 перемог, по чотири нічиї і поразки).

За майже чотири роки роботи при Шевченкові в команді підвищила точність ключових передач, загальна кількість пасів за гру зменшилася, але зросла їх точність.

Інфографіка zbirna.com

З кожним роком роботи Шевченко біля керма збірної футболісти стали допускати менше помилок за матч. Багато в чому завдяки тому, що в діях "синьо-жовтих" пропав колишній сумбур. Так, загальний ігровий брак знизився на 3%.

Підопічні Андрія почали робити менше безглуздих передач на своїй половині поля, а більше переходів через центральну зону і входів в штрафний майданчик. Якщо на початку роботи наставника команда атакувала через центр приблизно у 27% випадків, то за три роки цей показник зріс до 33%.

Тренерський штаб

В успіху Шевченко не можна применшувати роль його помічників, які активно залучені в роботу, стежачи за виступами кандидатів в збірну, проводячи тренування і вирішуючи тактичні питання.

Мауро Тассотті, який працював у тренерському штабі "Мілана", допомагає українському наставнику будувати загальну структуру гри, окремо приділяючи увагу захисникам. Завдяки його зусиллям у відбірковому турнірі на Євро-2020 Україна стала однією з найнадійніших команд в обороні.

Аналізом займається Андреа Малдера, в руках якого завжди планшет зі статистичними даними. Олександр Шовковський, як не дивно, не працює з голкіперами. Один з кращих воротарів в історії українського футболу допомагає головному тренеру з планом і стратегією на матч. Відповідальний за воротарів - Педро Харо. Іспанець раніше грав і тренував воротарів у "Реалі".

Дорогу молодим

Шевченко зробив ставку на серйозну ротацію, істотно омолодивши склад, давши шанс таким футболістам як Віктор Коваленко, Олександр Зінченко і Роман Яремчук.

З того часу, як наставник очолив головну команду країни, в її складі дебютували вже 22 футболіста. За цим показником він відірвався від Валерія Лобановського, у якого 21 новачок в збірній з'явився в 18 матчах.