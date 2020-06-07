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Шевченко підписав новий контракт зі збірною України

Новини » Спорт     07.06.2020 - 16:31
Шевченко підписав новий контракт зі збірною України
Фото: Андрій Шевченко (facebook.com/uafukraine)

Нова угода буде чинна до ЧС-2022

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжить тренувати національну команду. Спеціаліст продовжив співпрацю з Українською асоціацією футболу ще на два роки, до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це повідомляється на сайті УАФ.

Також нові контракти підписали асистенти по тренерському штабу Олександр Шовковський, Педро Хара, Андреас Малдера і Мауро Тассотті.

Таким чином наставник і його помічники, після того, як вивели збірну України на Євро-2020 з першого місця групи, залишаються на ще один відбірковий цикл.

Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Попередня угода закінчувалася в липні 2020 року. Перед наставником стояло завдання вийти до фінальної частини чемпіонату Європи. Передбачалося, що після цього він покине свою посаду, однак УЄФА прийняв рішення перенести проведення європейської першості на рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Володар Золотого м'яча-2004 не раз зізнавався, що мріє коли-небудь повернутися в "Мілан" в ролі тренера. Будучи футболістом разом з італійською командою він ставав чемпіоном країни, а також виграв у Лізі чемпіонів.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Андрій ШевченкоЗбірна Україниконтракттренер
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