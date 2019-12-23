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Україна показала найкращий результат у рейтингу ФІФА за останні шість років

Новини » Спорт     23.12.2019 - 11:10
Україна показала найкращий результат у рейтингу ФІФА за останні шість років
Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Лише чотири рази в своїй історії наша команда закінчувала рік на більш високому місці

Збірна України завершила 2019 рік на 24 позиції в рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Як порахували в Українській асоціації футболу (УАФ), цей результат є п'ятим за всю історію національної команди.

За останні шість років це найвище місце, яке посідала збірна України в рейтингу ФІФА станом на кінець року. У порівнянні з попереднім грудневим показником команда Андрія Шевченка, яка виграла свою відбірну групу Євро-2020, піднялася на чотири рядки.

Україна показала найкращий результат у рейтингу ФІФА за останні шість років

Інфографіка ffu.ua

Восьмий раз поспіль збірна розпочинає новий рік у топ-50 кращих команд світу. Рекордний результат за підсумками року було зафіксовано у 2006, коли збірна України під керівництвом Олега Блохіна опинилася на 13 сходинці реєстру. А в щомісячному рейтингу Україна свого часу навіть була на 11 позиції (із лютого по травень 2007 року).

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка завершили відбірковий цикл Євро-2020 без поразок (це перший подібний випадок в історії національної команди). "Синьо-жовті" лише двічі втратили очки. Всього у 2019 році збірна України провела десять матчів (вісім - офіційних і два - товариських), здобувши сім перемог.

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