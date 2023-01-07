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Доставка Украине Patriot поможет защитить Польшу, - глава Минобороны

Фото: флаг Польши (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что размещение американской и германской батарей ЗРК Patriot в Украине усилит безопасность его страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий Укринформу .

По его словам, система Patriot минимизирует риск повторения ситуации, возникшей 15 ноября 2022 года. Тогда в Пшеводове вблизи польско-украинской границы упала ракета .

"Американская и немецкая системы Patriot, которые будут доставлены в Украину, также усилит безопасность Польши. Это минимизирует риск такого события, с которым мы имели дело 15 ноября прошлого года, а также минимизирует риск отключения света в Украине, а затем очередной волны миграции", – подчеркнул Блащак.

Министр также рассказал, что в Польшу от Германии будет направлен ЗРК Patriot. Его разместят в Люблинском воеводстве, которое граничит с Волынской областью. Блащак сказал, что пока неизвестно, сколько пусковых установок передадут Польше.

Напомним, в пятницу, 6 января, Белый дом объявил о предоставлении Украине нового рекордного пакета военной помощи . Сумма помощи составила 3,075 млрд долларов

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