Доставка Украине Patriot поможет защитить Польшу, - глава Минобороны

По его словам, система Patriot минимизирует риск повторения ситуации, возникшей 15 ноября 2022 года. Тогда в Пшеводове вблизи польско-украинской границы упала ракета .

"Американская и немецкая системы Patriot, которые будут доставлены в Украину, также усилит безопасность Польши. Это минимизирует риск такого события, с которым мы имели дело 15 ноября прошлого года, а также минимизирует риск отключения света в Украине, а затем очередной волны миграции", – подчеркнул Блащак.

Министр также рассказал, что в Польшу от Германии будет направлен ЗРК Patriot. Его разместят в Люблинском воеводстве, которое граничит с Волынской областью. Блащак сказал, что пока неизвестно, сколько пусковых установок передадут Польше.