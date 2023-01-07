Доставка Україні Patriot допоможе захистити Польщу, - глава Міноборони

За його словами, система Patriot мінімізує ризик повторення ситуації, котра виникла 15 листопада 2022 року. Тоді в Пшеводові поблизу польсько-українського кордону впала ракета.

"Американська та німецька системи Patriot, які будуть доставлені в Україну, також посилять безпеку Польщі. Це мінімізує ризик такої події, з якою ми мали справу 15 листопада минулого року, а також мінімізує ризик відключення світла в Україні, а відтак чергової хвилі міграції", - підкреслив Блащак.

Міністр також розповів, що до Польщі від Німеччини буде направлено ЗРК Patriot. Його розмістять у Люблінському воєводстві, що межує з Волинською областю. Блащак сказав, що наразі ще невідомо, скільки пускових установок передадуть Польщі.