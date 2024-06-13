ua en ru
Чт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дожди снова польют. Синоптик рассказала, где не будет осадков в Украине завтра

Украина, Четверг 13 июня 2024 12:20
UA EN RU
Дожди снова польют. Синоптик рассказала, где не будет осадков в Украине завтра Фото: какой будет погода в Украине 14 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 14 июня, в Украине снова возобновятся дожди. Правда, они не захватят восточные области страны и максимально термоментры покажут больше +30 градусов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"В пятницу в Украине будет преобладать свежий комфортный воздух с дневной температурой +20...+26 градусов, на западе местами +18...+20 градусов. В восточной части и на юго-востоке будет выше, +27...... +31 градусов", - рассказала она.

По ее словам, кратковременные дожди с грозами снова возобновятся и охватят завтра большую часть нашей территории, кроме восточных областей.

Погода в Киеве и в последующие дни

В Киеве 14 июня ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха будет +22, +23 градуса.

На выходных интенсивные дожди вероятны в восточной части Украины. Жара возобновится с понедельника, 17 июня.

Дождь в Киеве

Вчера, 12 июня, Киев и область накрыла непогода. Дожди были настолько сильными, что улицы столицы затопило сразу в нескольких районах. А в Киевской области даже вели аварийные отключения света.

Как отметили в КГГА, в Киеве менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Ливень в Киеве стал самым большим за 30 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление
Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление
DAILY
Два года экономии и графиков. Как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы дальше
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Два года экономии и графиков. Как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы дальше