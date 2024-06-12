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Ливень в Киеве стал самым большим за 30 лет

Киев, Среда 12 июня 2024 18:48
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Ливень в Киеве стал самым большим за 30 лет Фото: в Киеве менее чем за сутки выпала большая часть месячной нормы осадков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 июня, в украинской столице менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

По данным администрации, по состоянию на 15:00 ночной и дневной уровни составили 46 мм осадков, при том, что нормативный объем осадков за месяц - 74 мм. То есть за сегодня в столице выпало более половины месячной нормы.

"Проливной дождь с таким количеством осадков в городе - впервые за последние 30 лет", - подчеркнули в КГГА.

По прогнозу синоптиков, сильный дождь может продолжаться до конца дня.

Напомним, что по данным синоптиков, дожди и пасмурная погода скоро закончатся. РБК-Украина сообщало, когда в Украину вернется жара.

Мы также писали, что синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине летом 2024 года.

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