Ливень в Киеве стал самым большим за 30 лет

Сегодня, 12 июня, в украинской столице менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

По данным администрации, по состоянию на 15:00 ночной и дневной уровни составили 46 мм осадков, при том, что нормативный объем осадков за месяц - 74 мм. То есть за сегодня в столице выпало более половины месячной нормы.

"Проливной дождь с таким количеством осадков в городе - впервые за последние 30 лет", - подчеркнули в КГГА.

По прогнозу синоптиков, сильный дождь может продолжаться до конца дня.