Ливень в Киеве стал самым большим за 30 лет
Сегодня, 12 июня, в украинской столице менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
По данным администрации, по состоянию на 15:00 ночной и дневной уровни составили 46 мм осадков, при том, что нормативный объем осадков за месяц - 74 мм. То есть за сегодня в столице выпало более половины месячной нормы.
"Проливной дождь с таким количеством осадков в городе - впервые за последние 30 лет", - подчеркнули в КГГА.
По прогнозу синоптиков, сильный дождь может продолжаться до конца дня.
Напомним, что по данным синоптиков, дожди и пасмурная погода скоро закончатся. РБК-Украина сообщало, когда в Украину вернется жара.
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