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Дощі знову поллють. Синоптик розповіла, де не буде опадів в Україні завтра

Україна, Четвер 13 червня 2024 12:20
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Дощі знову поллють. Синоптик розповіла, де не буде опадів в Україні завтра Фото: якою буде погода в Україні 14 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 14 червня, в Україні знову поновляться дощі. Щоправда, вони не захоплять східних областей країни і максимально термоментри покажуть більше +30 градусів.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"У пʼятницю в Україні переважатиме свіже комфортне повітря із денною температурою +20....+26 градусів, на заході місцями +18...+20 градусів. У східній частині та на південному сході буде вище, +27....+31 градусів", - розповіла вона.

За її словами, короткочасні дощі з грозами знову відновляться і охоплять завтра більшу частину нашої території, окрім східних областей.

Погода у Києві та у наступні дні

У Києві 14 червня очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря становитиме +22, +23 градуси.

Вихідними інтенсивні дощі ймовірні у східній частині України. Спека відновиться із понеділка, 17 червня.

Дощ у Києві

Учора, 12 червня, Київ та область накрила негода. Дощі були настільки сильними, що вулиці столиці затопило одразу у кількох районах. А на Київщині навіть вели аварійні відключення світла.

Як зазначили у КМДА, у Києві менш ніж за добу випало більше половини місячної норми опадів. Злива у Києві стала найбільшою за 30 років.

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