Август начнется с дождей? Какой будет погода в Украине на следующей неделе

Новая неделя в Украине начнется с дождей и гроз в части регионов, но жара не отступит. В некоторых регионах 4-8 августа будет до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В начале недели дожди накроют ряд регионов Украины. 4 августа будет дождливо на востоке и западе, возможны грозы.

Столбики термометров днем покажут:

на севере: от +26 до +28 градусов;

на востоке: от +25 до +33 градусов;

в центре: от 27 до +31 градуса;

на юге: от 31 до +33 градусов;

на западе: от +24 до +28 градусов.

Во вторник, 5 августа, дожди прогнозируются только в западных регионах страны. То есть осадки ожидаются в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Синоптики также предупреждают о грозах.

Столбики термометров днем покажут:

на севере: от +26 до +28 градусов;

на востоке: от +25 до +33 градусов;

в центре: от 27 до +33 градусов;

на юге: от 31 до +33 градусов;

на западе: от +25 до +28 градусов.

В среду, 6 августа, зонтики понадобятся жителям западных, северных и центральных областей, а также Одесской области. Дожди принесут небольшое снижение температуры.

Столбики термометров днем покажут:

на севере: от +20 до +25 градусов;

на востоке: от +30 до +33 градусов;

в центре: от 27 до +30 градусов;

на юге: от 30 до +33 градусов;

на западе: от +20 до +23 градусов.

К середине недели дожди почти отступят. В четверг, 7 августа, осадки возможны лишь в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях.

Столбики термометров днем покажут:

на севере: от +20 до +24 градусов;

на востоке: от +26 до +30 градусов;

в центре: от 20 до +26 градусов;

на юге: от 26 до +30 градусов;

на западе: от +20 до +25 градусов.

В пятницу, 8 августа, осадки ожидаются только на востоке Украины. На остальной территории Украины - сухо и солнечно.

Столбики термометров днем покажут: