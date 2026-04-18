Дожди, туман и заморозки: что ждать от погоды сегодня и где не будет осадков

07:03 18.04.2026 Сб
2 мин
В каких регионах выходные начнутся с тепла, а кому понадобится зонт?
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 18 апреля (РБК-Украина, Игорь Кузнецов)

Сегодня, 18 апреля, в Украине сохранится умеренно теплая погода: небольшие дожди пройдут местами по всей стране, кроме отдельных областей. Вместе с осадками ожидается и некоторое похолодание.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня по стране будет наблюдаться переменная облачность. В большинстве регионов пройдут небольшие дожди, однако осадков не ожидается в западных и юго-восточных областях.

Ночью и утром в северо-восточных и большинстве центральных регионов местами возможен туман.

Ветер преимущественно северный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +11...+16, а на юго-востоке - до +19 градусов.

В то же время ночная температура будет оставаться низкой. В западных и северных областях столбики термометров будут опускаться до 0...+5 градусов, а местами возможны заморозки до -2 градусов на поверхности почвы.

Погода в Киеве

В столице в течение дня ожидается переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь, ночью по области - местами.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью +3...+8 градусов, днем +11...+16; в Киеве ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов.

Стоит напомнить, недавно синоптики предупредили о приближении к Украине новых воздушных масс, которые могут вызвать стремительное изменение погоды в ближайшее время.

Также в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале апреля и объяснили, как температурные колебания могут повлиять на будущий урожай.

Кроме того, стало известно, в каких городах Украины было исторически тепло в марте и когда именно зафиксировали новые температурные рекорды.

