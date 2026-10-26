Дожди, порывы ветра и тепло до +18: какой будет погода в Украине 27 октября

Погода в Украине 27 октября ожидается облачная, с прояснениями. В некоторых областях местами вероятны ощутимые порывы ветра, в других - дожди.
Подробнее о прогнозе на вторник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Исходя из прогноза Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение суток 27 октября ожидается облачная, с прояснениями.
Дожди во вторник вероятны:
На остальной территории Украины - без существенных осадков.
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Ветер в ближайшее время ожидается северо-восточный или же восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Между тем на юго-востоке страны - местами порывы 15-20 м/с.
Температуру воздуха в ночные часы прогнозируют следующую:
Температура воздуха днем:
Тем временем в Карпатах будет ощутимо прохладнее. Там и ночью, и днем - от 0 до 5 градусов тепла.
По территории города Киева и Киевской области в целом погоду на 27 октября синоптики УкрГМЦ также прогнозируют облачную, с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха во вторник днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
Кроме того, мы объясняли, почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины.
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