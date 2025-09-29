ua en ru
Киев, Понедельник 29 сентября 2025 07:00
UA EN RU
Дожди накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня Фото: дожди накроют Украину 29 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 29 сентября, будет с дождями. Температура воздуха максимально до +18 градусов, а в Карпатах ночью - ноль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. В западных, северных областях умеренный дождь, на остальной территории днем небольшие осадки.

Ветер преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров покажут:

  • на севере: днем от +11 до +13 градусов, а ночью +6 +9;
  • на востоке: днем от +14 до +18 градусов, а ночью +6 +9;
  • в центре: днем от +14 до +18 градусов, а ночью +6 +9;
  • на юге: днем от +16 до +18 градусов, а ночью +6 +9;
  • на западе: днем от +9 до 13 градусов, а ночью +6 +8.

В Карпатах мокрый снег. Температура воздуха днем +1 +5 градусов, а ночью около 0 градусов.

Погода в Киеве

В столице переменная облачность и дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем +11 +13 градусов, а ночью +7 + 9 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на следующую неделю.

Также РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в октябре - сколько будет осадков и какой будет температура воздуха.

