Октябрь начнется с дождей: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Украинцев ждет дождливый и холодный конец сентября и начало октября. Осадки охватят почти всю страну на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 29 сентября, погода в Украине будет дождливой. Почти во всех регионах ожидаются дожди. Сухо будет только в Полтавской, Харьковской и Луганской областях.

Столбики термометров днем покажут:

на севере от +11 до +13 градусов;

на востоке от +14 до +18 градусов;

в центре от +14 до +18 градусов;

на юге от +16 до +18 градусов;

на западе от +9 до 13 градусов.

Уже во вторник, 30 сентября, осадки накроют все области Украины. На юге ожидаются сильные дожди.

Столбики термометров днем покажут:

на севере от +11 до +13 градусов;

на востоке от +12 до +14 градусов;

в центре от +8 до +12 градусов;

на юге от +11 до +14 градусов;

на западе от +9 до 13 градусов.

Октябрь в Украине также начнется с дождей. Во всех областях страны прогнозируются осадки. Также ожидается небольшой спад температур.

Столбики термометров днем покажут:

на севере от +9 до +11 градусов;

на востоке от +9 до +14 градусов;

в центре от +7 до +11 градусов;

на юге от +12 до +14 градусов;

на западе от +9 до 11 градусов.

В четверг, 2 октября, на севере, юге и в центре стране облачно, местами небольшой дождь. На остальной территории облачно с прояснениями, но без дождей. При этом температура воздуха на несколько градусов поднимется.

Столбики термометров днем покажут:

на севере от +8 до +10 градусов;

на востоке от +13 до +15 градусов;

в центре от +12 до +16 градусов;

на юге от +12 до +16 градусов;

на западе от +8 до 13 градусов.

К концу недели дожди окончательно отступят. В пятницу, 3 октября, будет облачно с прояснениями.

Столбики термометров днем покажут: