Октябрь начнется с дождей: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Киев, Воскресенье 28 сентября 2025 18:30
Октябрь начнется с дождей: прогноз погоды в Украине на следующую неделю Фото: синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев ждет дождливый и холодный конец сентября и начало октября. Осадки охватят почти всю страну на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 29 сентября, погода в Украине будет дождливой. Почти во всех регионах ожидаются дожди. Сухо будет только в Полтавской, Харьковской и Луганской областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +11 до +13 градусов;
  • на востоке от +14 до +18 градусов;
  • в центре от +14 до +18 градусов;
  • на юге от +16 до +18 градусов;
  • на западе от +9 до 13 градусов.

Октябрь начнется с дождей: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Уже во вторник, 30 сентября, осадки накроют все области Украины. На юге ожидаются сильные дожди.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +11 до +13 градусов;
  • на востоке от +12 до +14 градусов;
  • в центре от +8 до +12 градусов;
  • на юге от +11 до +14 градусов;
  • на западе от +9 до 13 градусов.

Октябрь начнется с дождей: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Октябрь в Украине также начнется с дождей. Во всех областях страны прогнозируются осадки. Также ожидается небольшой спад температур.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +9 до +11 градусов;
  • на востоке от +9 до +14 градусов;
  • в центре от +7 до +11 градусов;
  • на юге от +12 до +14 градусов;
  • на западе от +9 до 11 градусов.

Октябрь начнется с дождей: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

В четверг, 2 октября, на севере, юге и в центре стране облачно, местами небольшой дождь. На остальной территории облачно с прояснениями, но без дождей. При этом температура воздуха на несколько градусов поднимется.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +8 до +10 градусов;
  • на востоке от +13 до +15 градусов;
  • в центре от +12 до +16 градусов;
  • на юге от +12 до +16 градусов;
  • на западе от +8 до 13 градусов.

Октябрь начнется с дождей: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

К концу недели дожди окончательно отступят. В пятницу, 3 октября, будет облачно с прояснениями.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере от +8 до +10 градусов;
  • на востоке от +14 до +17 градусов;
  • в центре от +9 до +13 градусов;
  • на юге от +12 до +16 градусов;
  • на западе от +8 до 12 градусов.

Октябрь начнется с дождей: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Заморозки в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, в октябре средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне +7 +13 градусов, что на 1 градус выше нормы.

При этом среднее месячное количество осадков в октябре составляет 29-54 мм, а в Карпатах до 129 мм.

Больше о погоде в Украине в октябре - в материале РБК-Украина.

