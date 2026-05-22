ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

На Европу надвигается аномальная жара

10:20 22.05.2026 Пт
2 мин
В каких странах будет жарче всего?
aimg Татьяна Степанова
На Европу надвигается аномальная жара Фото: на следующей неделе Европу накроет аномальная жара (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В ближайшие дни Европу накроет первая мощная волна летней жары. Температура в Великобритании, Франции и Испании достигнет месячных рекордов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По прогнозам метеорологов, зона высокого давления (антициклон), которая прогревает воздух во время его сжатия ближе к земле, задержится над континентом и поднимет температуру на уровень до 11 °C выше климатической нормы.

Аномальная жара стремительно усилится уже во время этих выходных в Великобритании: по данным британского Метеорологического офиса (Met Office), 24 мая дневной максимум в Лондоне достигнет +32°C.

Официальное начало лета наступит лишь через несколько недель, однако долгосрочные погодные тенденции на континенте, который прогревается быстрее всего в мире, указывают на частые волны жары и экстремальные температуры в последующие месяцы.

Как отмечают метеорологи, ситуация ухудшается тем, что высокие температуры уже начинают высушивать влагу из почв в северной половине Европы.

"Это может заблокировать систему высокого давления, что еще больше усилит жару, спровоцирует дальнейший рост температуры и заблокирует осадки - таким образом возникает устойчивый замкнутый круг", - пояснила метеоролог компании Atmospheric G2 Эми Ходжсон.

Французская правительственная служба прогноза погоды Meteo-France ожидает, что в результате изменения климата волны жары будут приходить как раньше, так и позже в течение летнего сезона.

В течение ближайших дней максимальная температура в Париже поднимется до +31°C, а на юго-западе страны - до +35°C.

Ожидается, что самая экстремальная жара ударит по Испании. По данным государственного метеорологического агентства AEMET, в регионах Гвадиана и Гвадалкивир столбики термометров могут подняться до +38°C.

Жара в Украине

Напомним, синоптики предупреждают, что лето 2026 будет жарким - на пару градусов теплее нормы.

Украина - не исключение. Несмотря на дожди в последние недели, летом в Украине прогнозируют жару.

По словам экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, из-за разрушенной генерации длительная жара свыше +35°C в Украине гарантированно приведет к ограничениям потребления электроэнергии - одного только импорта не хватит.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода
Новости
Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Аналитика
Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров
Константин Широкунредактор ленты новостей Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров