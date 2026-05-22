На Европу надвигается аномальная жара

В ближайшие дни Европу накроет первая мощная волна летней жары. Температура в Великобритании, Франции и Испании достигнет месячных рекордов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По прогнозам метеорологов, зона высокого давления (антициклон), которая прогревает воздух во время его сжатия ближе к земле, задержится над континентом и поднимет температуру на уровень до 11 °C выше климатической нормы.

Аномальная жара стремительно усилится уже во время этих выходных в Великобритании: по данным британского Метеорологического офиса (Met Office), 24 мая дневной максимум в Лондоне достигнет +32°C.

Официальное начало лета наступит лишь через несколько недель, однако долгосрочные погодные тенденции на континенте, который прогревается быстрее всего в мире, указывают на частые волны жары и экстремальные температуры в последующие месяцы.

Как отмечают метеорологи, ситуация ухудшается тем, что высокие температуры уже начинают высушивать влагу из почв в северной половине Европы.

"Это может заблокировать систему высокого давления, что еще больше усилит жару, спровоцирует дальнейший рост температуры и заблокирует осадки - таким образом возникает устойчивый замкнутый круг", - пояснила метеоролог компании Atmospheric G2 Эми Ходжсон.

Французская правительственная служба прогноза погоды Meteo-France ожидает, что в результате изменения климата волны жары будут приходить как раньше, так и позже в течение летнего сезона.

В течение ближайших дней максимальная температура в Париже поднимется до +31°C, а на юго-западе страны - до +35°C.

Ожидается, что самая экстремальная жара ударит по Испании. По данным государственного метеорологического агентства AEMET, в регионах Гвадиана и Гвадалкивир столбики термометров могут подняться до +38°C.