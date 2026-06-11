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Дожди с грозами сегодня накроют не всю Украину: каким регионам достанутся осадки

07:01 11.06.2026 Чт
2 мин
Грозы и ливни затронут лишь часть областей
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 11 июня (Getty Images)

Сегодня, 11 июня, дожди с грозами накроют отдельные регионы Украины. Однако на остальной территории будет сухо, а температура существенно не изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине будет переменная облачность.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в западных областях, а также на юго-востоке страны.

Больше всего осадков прогнозируют на Закарпатье и Прикарпатье, где местами возможны значительные дожди.

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На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.

Ветер преимущественно южного направления, 5-10 м/с.

Какой будет погода в Украине 11 июня (инфографика: РБК-Украина)

Температура ночью составит от 13 до 18 градусов, днем воздух прогреется до 23-28 градусов. На крайнем западе будет несколько прохладнее.

Погода по регионам

  • Запад - кратковременные дожди и грозы, на Закарпатье и Прикарпатье местами значительные осадки. Днем +18...+23 градуса, на Волыни и Ривненщине до +28 градусов.
  • Север - без осадков, переменная облачность. Температура днем +24...+28 градусов.
  • Центр - преимущественно сухо и тепло. Воздух прогреется до +23...+28 градусов.
  • Восток - на большинстве территории без осадков, местами на Днепропетровщине возможны дожди и грозы. Днем +25...+30 градусов.
  • Юг - тепло, местами на юго-востоке и Запорожье кратковременные дожди с грозами. Температура +25...+29 градусов.

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 11 июня ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит 13-18 градусов, днем - 23-28 градусов. В столице ночью прогнозируют 16-18 градусов, а днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

Напомним, по прогнозам 2026 год может установить новые температурные рекорды и ученые уже начали бить тревогу.

Также эксперт в интервью РБК-Украина объяснила, почему в Украине учащаются паводки и засухи.

Она также предупредила, что без сокращения выбросов парниковых газов к 2100 году в стране могут оказаться под угрозой затопления почти 650 тысяч гектаров территории.

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