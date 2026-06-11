Дожди с грозами сегодня накроют не всю Украину: каким регионам достанутся осадки

Сегодня, 11 июня, дожди с грозами накроют отдельные регионы Украины. Однако на остальной территории будет сухо, а температура существенно не изменится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине будет переменная облачность.
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в западных областях, а также на юго-востоке страны.
Больше всего осадков прогнозируют на Закарпатье и Прикарпатье, где местами возможны значительные дожди.
На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.
Ветер преимущественно южного направления, 5-10 м/с.
Температура ночью составит от 13 до 18 градусов, днем воздух прогреется до 23-28 градусов. На крайнем западе будет несколько прохладнее.
В Киеве и Киевской области 11 июня ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью составит 13-18 градусов, днем - 23-28 градусов. В столице ночью прогнозируют 16-18 градусов, а днем воздух прогреется до 26-28 градусов.
Напомним, по прогнозам 2026 год может установить новые температурные рекорды и ученые уже начали бить тревогу.
Также эксперт в интервью РБК-Украина объяснила, почему в Украине учащаются паводки и засухи.
Она также предупредила, что без сокращения выбросов парниковых газов к 2100 году в стране могут оказаться под угрозой затопления почти 650 тысяч гектаров территории.