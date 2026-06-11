Дощі з грозами сьогодні накриють не всю Україну: яким регіонам дістануться опади

Нагадаємо, за прогнозами 2026 рік може встановити нові температурні рекорди і вчені вже почали бити на сполох.

Також експертка інтерв'ю РБК-Україна пояснила, чому в Україні частішають паводки та посухи.

Вона також попередила, що без скорочення викидів парникових газів до 2100 року в країні можуть опинитися під загрозою затоплення майже 650 тисяч гектарів території.