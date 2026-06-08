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Дожди, грозы и шквальный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 08.06.2026 Пн
1 мин
Где ждать непогоды?
aimg Татьяна Степанова
Дожди, грозы и шквальный ветер: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 8 июня (Getty Images)
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В Украине сегодня, 8 июня, снова будет дождливо. Кроме того, возможны грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Сегодня дожди могут сопровождаться грозами. При грозах возможны шквалы и кратковременные более сильные ливни.

Температура воздуха в понедельник в Украине ожидается комфортной, в течение дня +22...+26 градусов, на востоке и юге +24...+29 градусов.


В Киеве сегодня ожидается дождь, возможна гроза. Днем температура воздуха будет комфортной, +22...+23 градуса.

Дожди, грозы и шквальный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: понедельник в Украине будет дождливым (инфографика: РБК-Украина)

Неделя ожидается теплой или даже очень теплой, но влажной. Погода будет неустойчивой, с колебаниями атмосферного давления, временами с духотой при высокой влажности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что май "нарушил" норму в Киеве - какие рекорды зафиксировали в городе в течение последнего месяца весны и когда было жарче всего.

Кроме того, синоптики объясняли, почему лето 2026 года официально пришло в Украину не по графику.

Также специалисты Укргидрометцентра рассказали о климатических особенностях июня в Украине и объяснили, к какой погоде стоит готовиться в этом году.

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