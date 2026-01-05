В Чернигове после ночной атаки РФ повреждены десятки объектов
В ночь на 5 января российская армия осуществила комбинированную атаку по Чернигову, в результате которой зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Как сообщили в Черниговской городской военной администрации, в городе разрушены 8 гаражей, еще 96 гаражных помещений получили повреждения. Также полностью уничтожены здания хозяйственно-складского назначения на территории одного из коммунальных учреждений и хозяйственное сооружение одного из городских предприятий.
Кроме того, зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, в результате чего возник пожар. Всего повреждено 15 частных домов - в них выбиты окна и двери, повреждены заборы и ворота.
По предварительным данным, погибших и травмированных среди гражданского населения нет. На местах работают соответствующие службы, продолжается фиксация последствий атаки.
Обстрел Киева и области 5 января
Напомним, в ночь на 5 января российские войска совершили массированную атаку на Киев. В Оболонском районе ударный дрон попал в частную клинику - ранения получили три человека, еще один человек скончался от полученных травм.
Жертвы и разрушения зафиксированы и в Киевской области. В Фастовском районе повреждены до десяти жилых домов, а также автомобили, гаражи и складские сооружения. Один местный житель погиб - его тело спасатели нашли во время тушения пожара в доме.
Всего в ночь на понедельник оккупанты били по Украине ракетами и дронами. Удары и их последствия зафиксировали в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове. По данным Воздушных сил, РФ применила девять баллистических ракет "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-300 из Брянской и Воронежской областей, а также запустила 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других типов, около сотни из которых были "Шахедами".