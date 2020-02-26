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На дорозі Київ-Чоп зіткнулися 6 автомобілів, постраждала дитина

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 10:01
На дорозі Київ-Чоп зіткнулися 6 автомобілів, постраждала дитина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок масштабної аварії постраждали 3 людини

У Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 6 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Як встановили правоохоронці, водій вантажівки DAF скоїв попутне зіткнення з автомобілем Renault Logan, який у свою чергу зіткнувся в автобус "БАЗ", що їхав попереду. Після зіткнення, автобус в'їхав в автомобіль Ford Kuga, що спричинило зіткнення Ford та Volkswagen Sharan.

В результаті масштабної автомобільної пригоди постраждали водій Renault, його одинадцятирічний пасажир та водій автомобіля Fiat.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання - обмеження волі терміном до 3 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Миколаєва сталося зіткнення автомобіля Range Rover та маршрутного мікроавтобуса. У результаті аварії одна пасажирка загинула, троє людей постраждали. Усі обставини автопригоди та її причини встановлюються.

Також РБК-Україна писало, у Києві маршрутка на повному ходу в‘їхала у задню частину вантажівки. У лікарню було доправлено 11 осіб з різними ушкодженнями.

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