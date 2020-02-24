У Миколаєві Range Rover зіткнувся з маршруткою, є загибла та постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Усі обставини ДТП та її причини встановлюються

У центрі Миколаєва сьогодні, 24 лютого, сталася ДТП за участі автомобіля Range Rover та маршрутного мікроавтобуса. У результаті аварії одна пасажирка загинула, троє людей постраждали, йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції області.

Повідомляється, що сьогодні, близько 15:30 на перетині пр. Центрального та вул. Московської відбулось зіткнення автомобіля Range Rover, під керуванням 32-річного водія, з маршрутним таксі №89 ГАЗель Рута, за кермом якого перебував 64-річний місцевий мешканець.

Фото: ДТП в Миколаєві (mk.npu.gov.ua)

"Унаслідок ДТП мікроавтобус перекинувся, з тілесними ушкодженнями до медичного закладу були доставлені четверо людей, зокрема обидва водії транспортних засобів, а також двоє пасажирок, одна з яких померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Усі обставини автопригоди та її причини встановлюються.

Нагадаємо, у Києві маршрутка №474 сполученням "станція метро "Харківська" - Бортничі" на повному ходу в‘їхала у задню частину вантажівки. Зараз в лікарні знаходяться 11 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області зіткнулися два легкових автомобіля Chery і Toyota. В результаті одна людина загинула і ще п'ятеро були госпіталізовані у лікарню.