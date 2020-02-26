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На дороге Киев-Чоп столкнулись 6 автомобилей, пострадал ребенок

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 10:01
На дороге Киев-Чоп столкнулись 6 автомобилей, пострадал ребенок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате масштабной аварии пострадали 3 человека

Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Как установили правоохранители, водитель грузовика DAF совершил попутное столкновение с автомобилем Renault Logan, который в свою очередь столкнулся в автобус "БАЗ", ехавший впереди. После столкновения, автобус въехал в автомобиль Ford Kuga, что повлекло столкновение Ford и Volkswagen Sharan.

В результате масштабного автомобильного происшествия пострадали водитель Renault, его одиннадцатилетний пассажир и водитель автомобиля Fiat.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева произошло столкновение автомобиля Range Rover и маршрутного микроавтобуса. В результате аварии одна пассажирка погибла, трое человек пострадали. Все обстоятельства автомобильного происшествия и его причины устанавливаются.

Также РБК-Украина писало, в Киеве маршрутка на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика. В больницу были доставлены 11 человек с различными повреждениями.

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