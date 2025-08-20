RU

На дорогах Польши появятся колонны военной техники: Генштаб объяснил причину

Военная техника появится на дорогах всей Польши (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В ближайшие дни на дорогах Польши можно будет увидеть колонны военной техники. Это будет происходить в рамках учений "Железный защитник 25", которые имеют оборонительный характер и направлены на повышение совместимости союзных армий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Польши в Facebook.

Колонны военной техники в Польше

Сообщается, что в рамках обучения колонны военной техники вскоре появятся на дорогах по всей Польше.

"Эти учения имеют оборонительный характер и служат для повышения военной оперативной совместимости", - говорят в Генштабе Польши.

Как их распознать:

  • колонна (от 6 транспортных средств и выше) начинается и заканчивается транспортным средством с оранжевым номерным знаком с символом трех грузовиков;
  • первое транспортное средство в каждой группе имеет синий флаг, а последнее - зеленый;
  • все транспортные средства должны двигаться с включенными фарами;
  • желтые знаки военного класса нагрузки (мосты, виадуки, тоннели) также могут появляться на дорогах - они касаются только военных водителей; они не влияют на гражданских водителей.

Генштаб Польши предупредил водителей о военной технике на дорогах (скриншот)

Читайте также о том, что недавно в Польше провели опрос, готовы ли поляки защищать свою страну в случае войны. Большинство выразили свои опасения относительно угрозы существованию их государства, а более трети в случае нападения планируют бежать - за границу или в более безопасные регионы.

Ранее мы писали о том, что Польша увеличит производство снарядов для гаубиц в пять раз, чтобы меньше зависеть от импортного оружия и усилить защиту от российской угрозы.

