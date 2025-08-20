UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

На дорогах Польщі з’являться колони військової техніки: Генштаб пояснив причину

Військова техніка з'явиться на дорогах всієї Польщі (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Найближчими днями на дорогах Польщі можна буде побачити колони військової техніки. Це відбуватиметься в межах навчань "Залізний захисник 25", які мають оборонний характер і спрямовані на підвищення сумісності союзних армій.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Генерального штабу Польщі у Facebook.

Колони військової техніки у Польщі

Повідомляється, що у рамках навчання колони військової техніки незабаром з'являться на дорогах по всій Польщі.

"Ці навчання мають оборонний характер і служать для підвищення військової оперативної сумісності", - кажуть у Генштабі Польщі.

Як їх розпізнати:

  • колона (від 6 транспортних засобів і вище) починається та закінчується транспортним засобом з помаранчевим номерним знаком із символом трьох вантажівок;
  • перший транспортний засіб у кожній групі має синій прапор, а останній – зелений;
  • усі транспортні засоби повинні рухатися з увімкненими фарами;
  • жовті знаки військового класу навантаження (мости, віадуки, тунелі) також можуть з'являтися на дорогах - вони стосуються лише військових водіїв; вони не впливають на цивільних водіїв.

Генштаб Польщі попередив водіїв про військову техніку на дорогах (скриншот)

Читайте також про те, що нещодавно у Польщі провели опитування, чи готові поляки захищати свою країну у разі війни. Більшість висловили свої побоювання щодо загрози існуванню їхньої держави, а понад третина у разі нападу планують тікати - за кордон або у безпечніші регіони.

Раніше ми писали про те, що Польща збільшить виробництво снарядів для гаубиць вп'ятеро, щоб менше залежати від імпортної зброї та посилити захист від російської загрози.

