На дорогах Польщі з’являться колони військової техніки: Генштаб пояснив причину

Читайте також про те, що нещодавно у Польщі провели опитування, чи готові поляки захищати свою країну у разі війни. Більшість висловили свої побоювання щодо загрози існуванню їхньої держави, а понад третина у разі нападу планують тікати - за кордон або у безпечніші регіони.

Раніше ми писали про те, що Польща збільшить виробництво снарядів для гаубиць вп'ятеро, щоб менше залежати від імпортної зброї та посилити захист від російської загрози.