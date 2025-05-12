Бороться или бежать: опрос показал, сколько поляков будут защищать страну в случае войны

Большинство поляков опасаются угрозы существованию их государства, а более трети в случае нападения планируют бежать - за границу или в более безопасные регионы. Такие данные показал опрос IBRiS.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Polskie Radio 24 .

Результаты исследования IBRiS

Опрос IBRiS показал, что 63,3% респондентов обеспокоены угрозами для страны со стороны других государств. Этот показатель на 7,2% больше, чем в прошлом году.

В случае нападения на Польшу 21,3% респондентов заявили о желании бежать за границу, а 15,4% хотели бы поехать в безопасное место в стране. 42,5% поляков попытались бы защитить себя, находясь за пределами своего места жительства, но этот показатель на 14,8% пунктов ниже, чем годом ранее.

Снижение готовности к борьбе и социального доверия

Опрос также показал, что среди поляков снизилась готовность к боевым действиям в составе военных или военизированных формирований. Только 21,8% опрошенных готовы встать на защиту страны, тогда как год назад этот показатель составлял 30,1%.

В свою очередь, когда речь идет о защите соседей от агрессии, даже в случае плохих отношений, 73,3% респондентов заявили о готовности помочь. Однако здесь тоже наблюдается спад по сравнению с предыдущим годом.

Кроме этого, данный опрос выявил низкий уровень социального доверия. 77,3% поляков считают, что нужно быть осторожным в контактах с другими людьми, и только 21,4% считают, что "большинству людей можно доверять".

Польша поддерживает Украину в борьбе против российских оккупантов (фото: Getty Images)

Добавим также, что уровень тревоги среди поляков относительно вероятности войны вырос с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.