Бороться или бежать: опрос показал, сколько поляков будут защищать страну в случае войны
Большинство поляков опасаются угрозы существованию их государства, а более трети в случае нападения планируют бежать - за границу или в более безопасные регионы. Такие данные показал опрос IBRiS.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Polskie Radio 24.
Результаты исследования IBRiS
Опрос IBRiS показал, что 63,3% респондентов обеспокоены угрозами для страны со стороны других государств. Этот показатель на 7,2% больше, чем в прошлом году.
В случае нападения на Польшу 21,3% респондентов заявили о желании бежать за границу, а 15,4% хотели бы поехать в безопасное место в стране. 42,5% поляков попытались бы защитить себя, находясь за пределами своего места жительства, но этот показатель на 14,8% пунктов ниже, чем годом ранее.
Снижение готовности к борьбе и социального доверия
Опрос также показал, что среди поляков снизилась готовность к боевым действиям в составе военных или военизированных формирований. Только 21,8% опрошенных готовы встать на защиту страны, тогда как год назад этот показатель составлял 30,1%.
В свою очередь, когда речь идет о защите соседей от агрессии, даже в случае плохих отношений, 73,3% респондентов заявили о готовности помочь. Однако здесь тоже наблюдается спад по сравнению с предыдущим годом.
Кроме этого, данный опрос выявил низкий уровень социального доверия. 77,3% поляков считают, что нужно быть осторожным в контактах с другими людьми, и только 21,4% считают, что "большинству людей можно доверять".
Польша поддерживает Украину в борьбе против российских оккупантов (фото: Getty Images)
Добавим также, что уровень тревоги среди поляков относительно вероятности войны вырос с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Читайте также о том, что в Польше каждая семья до конца 2025 года получит пособие о том, как подготовиться к эвакуации и выстоять в кризисных условиях в случае войны или стихийного бедствия. Над созданием материалов уже работает МВД совместно с Минобороны и Центром безопасности правительства.
Ранее мы писали о том, что Германия не исключает большой войны в Европе уже в ближайшие 4-7 лет, поскольку Россия может напасть на территорию НАТО. Именно поэтому в стране уже призывают граждан быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, а для школьников даже вводят специальные программы, где будут учить, как выжить в критических условиях.
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